Nederlands draadje 3 - Die rare hollanders

Nieuw thread!
Ja, ik ben ook nog op zoek naar kaarten. Kwam er net een dag te laat achter dat er een Snow Patrol concert zou zijn.
Aan de andere kant... misschien moet ik toch maar niet voor Snow Patrol kaarten gaan, maar die dag gewoon in een hutje op de hei zitten...
Ja dat hoorde ik. Same here. Flavia had me omgepraat. Hopelijk komt er nog een ticket drop, ik kijk elke dag even.
Ik ga hier maar niet over meepraten.
Wat? Je vindt Flavia geen leuk persoon?
ja , verschrikkelijk! Nee, ik heb gewoon de tijd en het geld niet om mee te gaan.
Ik baal gewoon ontzettend dat ik Jem niet kan zien.
Flavia ken ik niet persoonlijk, maar het lijkt me een toffe meid!
En bedankt...
Ja, dat is ze.
ik ga naar Goes, voor Racoon (10 minuten met de trein)
Openluchtoptreden op de grote markt in de binnenstad.
Zin in , want het is een thuiswedstrijd voor de zeeuwse mannen.
Bono valt dan allang uit elkaar
Trouwens, zat gisteren Barbies Bruiloft te kijken (ja, ik weet 't... )
Haha, ze hebben dan vast wel een ambulance klaarstaan backstage, met de deuren al open en de broeders in opperste staat van paraatheid...Net als bij de Stones en Ozzy Osbourne.
Trouwens, zat gisteren Barbies Bruiloft te kijken (ja, ik weet 't... ) en op het moment dat ze haar vriend mee gaan nemen voor het vrijgezellenfeest, zie je de clip van Sweetest Thing op de achtergrond