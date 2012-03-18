Nederlands draadje 3 - Die rare hollanders

Popmartijn said:
Ja, ik ben ook nog op zoek naar kaarten. Kwam er net een dag te laat achter dat er een Snow Patrol concert zou zijn.

Aan de andere kant... misschien moet ik toch maar niet voor Snow Patrol kaarten gaan, maar die dag gewoon in een hutje op de hei zitten...
:tongue: Ja dat hoorde ik. Same here. Flavia had me omgepraat. Hopelijk komt er nog een ticket drop, ik kijk elke dag even.


:wink:
 
Zou zo de politiek in kunnen! :lol: Nou ja, het gaat wel erg leuk worden, kan niet wachten om een aantal interferencers/U2ers weer te zien. Het zou echt heel tof zijn als we nog tickets konden krijgen, maar zo niet zullen we alsnog lol hebben. En ik denk zo dat je vanaf buiten Phoenix Park de muziek ook wel goed zal kunnen horen. :wink:
 
Popmartijn said:
Wat? Je vindt Flavia geen leuk persoon?
ja , verschrikkelijk! :angry: Nee, ik heb gewoon de tijd en het geld niet om mee te gaan.
Ik baal gewoon ontzettend dat ik Jem niet kan zien.
Flavia ken ik niet persoonlijk, maar het lijkt me een toffe meid!:up:
 
ik ga naar Goes, voor Racoon :lol: (10 minuten met de trein)
Openluchtoptreden op de grote markt in de binnenstad.
Zin in , want het is een thuiswedstrijd voor de zeeuwse mannen. :D
 
hallo vrienden

ik heb hier nog 2 U2 EXIT blad (u2 fanclub nederland) jaargang 9 nr. 25/26 en 27 liggen.

samen te koop voor 15 euro of per stuk 6 euro excl. verzending.

wie interesse heeft , graag even via PM melden
 
All I want is? :sexywink:

Oh en naar bruce jumpstone! Helaas wel op pinkpop...
Maar daarvoor ga ik nog wel een keer naar limburg.
 
Naja , en daarnaast is pinkpop ook kwa kwaliteit het slechtste festival waar ik ooit ben geweest. en dat was mijn mening al pre- gaiapark.:wink:
 
Zeg misschien als U2 nog eens een nieuw album maakt dat ik de 10K posts haal :wink:
 
Van mij mogen ze nog wel een jaartje wachten met dat album. ;) Kan m'n bankrekening nu niet hebben namelijk, gezien ik dankzij de overheid komend jaar een godsvermogen kwijt ben om te studeren.
 
Nou, een nieuw album kan ik wel hebben. Een nieuwe tournee, daar wordt mijn bankrekening niet vrolijk van.
:)
 
domo-kun said:
Bono valt dan allang uit elkaar :shifty:
Haha, ze hebben dan vast wel een ambulance klaarstaan backstage, met de deuren al open en de broeders in opperste staat van paraatheid...Net als bij de Stones en Ozzy Osbourne.


Trouwens, zat gisteren Barbies Bruiloft te kijken (ja, ik weet 't...:reject: ) en op het moment dat ze haar vriend mee gaan nemen voor het vrijgezellenfeest, zie je de clip van Sweetest Thing op de achtergrond :)
 
Bonoa said:
Haha, ze hebben dan vast wel een ambulance klaarstaan backstage, met de deuren al open en de broeders in opperste staat van paraatheid...Net als bij de Stones en Ozzy Osbourne.


Trouwens, zat gisteren Barbies Bruiloft te kijken (ja, ik weet 't...:reject: ) en op het moment dat ze haar vriend mee gaan nemen voor het vrijgezellenfeest, zie je de clip van Sweetest Thing op de achtergrond :)
Lol , dat Ozzy nog leeft is zowieso wel een wereldwonder.

Haha , master!
 
Net een klein gesprek tussen Claudia de Breij en Hero Brinkman op 3fm. Blijkt die Brinkman een groot U2 fan te zijn. Voor hem was de laatste tijd "I still haven't found" van toepassing. Nu op 3fm :)
 
Hihi ik hoorde het ook. Vond 't wel grappig.


Wel jammer dat hij daarna claimde "echt een kind van de 80s muziek te zijn". :rolleyes: Ja, want U2 maakte alleen in de 80s muziek.
 
Vrolijk pasen! Want onthoud : Jezus is ook voor u gestorven! :wink:
 
Ik betwijfel het. Gezien ik nog lang niet geboren was toen hij vermoord werd, dus hoe kon ik toen al zondigen? :wink:
 
